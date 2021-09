Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, a avut duminica o intrevedere cu presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, la Ramallah, in Cisiordania ocupata, aceasta fiind prima intrevedere la acest nivel dupa instalarea la putere a premierului israelian Naftali Bennett, in iunie, informeaza…

- "Sute" de membri ai fortelor de securitate, care s-au retras in zona aeroportului din Kunduz, dupa caderea orasului - situat in nord-estul Afganistanului- in weekend, s-au predat miercuri talibanilor, a declarat pentru AFP un consilier local. "In aceasta dimineata, sute de soldati, politisti si membri…

- „Sute” de membri ai fortelor de securitate afgane, care s-au retras in zona aeroportului din Kunduz, situat in nord-estul Afganistanului, dupa ce orasulul a fost cucerit de talibani in weekend, s-au predat miercuri gruparilor insurgente, a declarat pentru AFP un consilier local.

- Un copil palestinian in varsta de 13 ani a fost impuscat mortal de militari israelieni, intr-un incident produs in Cisiordania, iar armata israeliana a anuntat ca a lansat o investigatie in acest caz, potrivit mediafax.ro. Conform Ministerului Sanatatii al Autoritatii Palestiniene, un baiat…

- Cincizeci de jurnalisti palestinieni au manifestat luni, la Ramallah, in numele libertatii presei in Cisiordania si au cerut Natiunilor Unite sa ii ''protejeze'', dupa violentele din timpul mitingurilor contra Autoritatii Palestiniene, transmite AFP. Decesul de saptamana trecuta al unui militant…

- Mai multi manifestanti au infruntat sambata fortele de securitate palestiniene in Cisiordania ocupata, a treia zi de proteste declansate dupa moartea unui activist pentru drepturile omului detinut de Autoritatea Palestiniana, scrie AFP. Nizar Banat, un palestinian de 43 de ani, era cunoscut pentru…

- Mii de persoane au luat parte vineri in Cisiordania ocupata la funeraliile unui militant pentru drepturile omului si critic marcant al Autoritatii Palestiniene, al carui deces la scurt timp dupa ce a fost arestat a provocat indignare, relateaza dpa si AFP. Din cate se pare, starea lui Nizar…