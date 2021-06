Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile vor avea loc intre kilometri 29 500 metri si 33, iar din aceasta cauza traficul urmeaza sa se desfasoare doar pe banda a doua.INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in perioada 24 ndash; 28.05.2021, se vor efectua lucrari de frezare si asfaltare pe Autostrada…

- Circulația rutiera este restricționata pana marți, 11 mai, inclusiv pe timpul nopții, pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, la Saliște. In zona se efectueaza lucrari. Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe sensul catre Sibiu al autostrazii A1 Sibiu-Deva, intre kilometrii…

- Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca pana duminica, 25 aprilie, sunt restricții de circulație pe Autostrada A1 la Sibiu, sensul catre Sebeș. ”Circulația va fi restricționata pe prima banda și pe cea de urgența pe Autostrada A1, intre kilometrii 250+500 metri –…

- Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca astazi, pana la ora 16.00, sunt restricții de circulație pe autostrada A1 Sibiu – Sebeș – Deva. Circulația este restricționata pe a doua banda pe Autostrada A1, la kilometrul 265+500 metri, pe raza localitații Cristian, județul…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs marti dupa-amiaza in zona aeroportului Baneasa. Circulatia a fost restrictionata. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat ca, pe DN1 Bucuresti – Ploiesti, in zona aeroportului Baneasa, „s-a produs un impact intre trei…

- Traficul va fi ingreunat joi seara pe mai multe artere rutiere, din cauza unui transport agabaritic, punctul de plecare fiind PTF Bors. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca joi, incepand cu ora 20,00, se va desfasura un transport agabaritic pe traseul…

- Circulatia este restrictionata, miercuri, pe A1 Sibiu - Deva, pentru continuarea lucrarilor de realizare a Nodului Rutier Sebes - conexiune Autostrada A10 cu Autostrada A1 si DN 1. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, miercuri, in intervalul orar…

- Circulația este oprita luni dimineața pe DN 10, in zona localitații Siriu, județul Buzau, unde au cazut pietre de pe versanți, și este restricționata pe DN 11 Targu Secuiesc-Onești, unde se intervine pentru defrișari și stabilizarea versanților. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…