- In perioada 26-28.11.2022 se vor desfasura lucrari de asfaltare pe strada Gheorghe Adam, pe sectorul cuprins intre strada Lorena si Piata Virgil Economu. Din acest motiv, circulatia mijloacelor de transport in zona va suferi urmatoarele modificari: – tramvaiele liniilor 1 si 2 vor intoarce la Gara de…

- Felicia Ovanesian s a declarat nemultumita de ritmul in care se desfasoara lucrarile din zona centrala a municipiului Constanta, finantat prin Programul Operational Regional 2014 2020 Axa prioritara 4 Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile Posibilitatea de reziliere exista, dar exista riscul sa se…

- Lucrarile de modernizare pentru locul de joaca din zona Nord, strada Fagaraș, bloc E2 – E3, au fost finalizate! La locul de joaca din zona Nord, strada Fagaraș, zona blocurilor E2- E3, a avut loc astazi, 14 noiembrie 2022, recepția la terminarea lucrarilor, dupa o reabilitare care a durat aproximativ…

- Lucrarile de pe strada I.L.Caragiale din Turda au fost parasite, din nou, de catre executant. Un locuitor din zona, care ne-a sesizat acest lucru, spune ca e a treia oara cand se intampla acest lucru. ”Intamplarea intamplarilor: str. I.L.Caragiale din Cartierul Primaverii, parasita pentru a 3-a oara…

- Duminica, intre orele 07:00 – 16:00, va avea loc evenimentul sportiv „Timișoara City Marathon”. Circulația rutiera va fi inchisa in zona bulevardul Vasile Parvan – bulevardul Corneliu Coposu- strada J. H. Pestalozzi. Conform STPT, circulația mijloacelor de transport va fi restrictionata in zona desfașurarii…

- Primaria Suceava va demara in acest an modernizarea trotuarului care face legatura cu comuna Ipotești, pe strada Bradetului, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Investiția va costa conform indicatorilor aproximativ 587.324,5 lei. Trotuarul care este foarte ciculat este deja modernizat pe teritoriul comunei…

- Municipalitatea turdeana anunța ca a mai finalizat lucrarile de modernizare pe inca o artera de circulație din Cartierul Industrial. Este vorba despre strada Ana Ipatescu. Amplasamentul a fost predat in luna iunie a acestui an. Atunci strada Ana Ipatescu a intrat in modernizare, iar acum in octombrie…

- Pasajul subteran de pe strada Garii a primit finanțare de la Guvern. Lucrarile efective vor incepe anul viitor. ”Pana la finalul lunii semnam contractele pentru studiile de fezabilitate!” a anunțat Ioan Turc. Administrația Turc a renunțat la proiectul Centrului Intermodal, acea gara suspendata ce ar…