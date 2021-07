Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea continua sa faca ravagii și in aceasta dimineața. Calatorii CFR au semnalat faptul ca mai multe trenuri sunt blocate in aceasta dimineața, pe ruta Ploiești-București, in gara Crivina. De vina ar fi atat un accident feroviar mortal, cat și blocarea traficului feroviar cu copaci cazuți pe șine…

- Accidentul dintre cele doua marfare care a avut loc in noaptea de miercuri spre joi a dat peste cap circulația trenurilor pe ruta București – Constanța. Pentru deblocarea cat mai rapida liniei de cale ferata, CFR Calatori a pus la dispozitia CFR SA, care gestioneaza coordonarea ciculatiei, locomotive…

- Circulatia feroviara se desfasoara in conditii speciale pe relatia Strehaia – Ciochiuta – Tamna dupa ce linia de contact, care asigura alimentarea cu energie electrica a trenurilor, a fost rupta in cursul noptii de arborii prabusiti pe calea ferata. Compania Nationala de Cai Ferate a anunțat, luni,…

- Trenurile IR 1993 Mangalia- Bucuresti si RE 8008 Medgidia - Bucuresti Nord au inregistrat duminica intarzieri de sute de minute din cauza lipsei tensiunii in linia de contact si a unor defectiuni la locomotiva, au anuntat reprezentantii CFR Calatori, precizand ca pasagerii afectati vor primi, la…

- Circulatia feroviara a fost afectata, sambata, in mai multe zone din țara, din cauza arborilor care au fost rupti de vantul puternic si care au avariat liniile de contact ale CFR. In aceste conditii, mai multe trenuri au fost oprite temporar, in statiile de pe traseu, pana la finalizarea reparatiilor.…

- Circulatia feroviara a fost afectata, in mai multe zone, din cauza arborilor care au fost rupti de vantul puternic si care au avariat liniile de contact ale CFR. In aceste conditii, mai multe trenuri au fost oprite temporar, in statiile de pe traseu, pana la finalizarea reparatiilor. Trei trenuri…

- Cauza? Copacii doborați de vant pe calea ferata. Dupa ce, inițial, calatorii și reprezentanții CFR au incercat, fara succes, sa mute obstacolele, prin stație a fost solicitat ajutorul și un barbat sosit la fața locului a salvat situația, cu toporul din dotare, astfel ca arborii au fost indepartați de…

- Un numar de 17 trenuri de calatori au intarzieri care ajung pana la 120-130 de minute, dupa ce, din cauza vantului puternic. Un copac a rupt un fir de inalta tensiune care a cazut pe linia de contact a caii ferate, in apropiere de Ploiesti. Purtatorul de cuvant al CFR, Oana Brinzan, a declarat pentru…