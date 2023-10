Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a fost depistat de politistii din Olt in timp ce circula cu 248 km/h pe Drumul Expres 12, pe un sector de drum cu limita maxima de viteza de 120 km/h. El a ramas fara permis timp de patru luni, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Olt au anuntat ca politistii…

- Miercuri, 4 octombrie, polițiștii baimareni au intervenit in urma unei sesizari prin apel 112, in fața unui local din municipiu. In urma deplasarii la fața locului și din verificarile efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat in varsta de 47 de ani din Șișești, pe fondul unor neințelegeri,…

- Luni, 25 septembrie, polițiștii din Baia Mare au dispus masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat de 25 de ani din Coltau, sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. In fapt, la data de 21 septembrie, la ora 15.15, polițiștii baimareni…

- La data de 21 august a.c., in jurul orei 07:40, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au identificat, pe strada Silviu Stanculescu din Targoviște, un barbat de 53 de ani, din Bucșani, in timp ce ar fi condus un autoturism, deși s-ar fi aflat sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu…

- Joi, 10 august, la ora 20.44, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, de catre o tanara de 21 de ani din Coltau despre faptul ca ar fi fost agresata fizic de concubinul ei de 27 de ani. Barbatul a fost condus la sediul poliției Baia Mare, iar polițiștii au emis pe numele sau un…

- Ieri, 10 august, in jurul orei 12.10, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – Birouri Drumuri Naționale și Europene, in timp ce efectuau activitați de supraveghere și control al traficului rutier au surprins cu aparatul radar, pe DN1C – 576, in localitatea Jucu-Herghelie, un autoturism care rula…

