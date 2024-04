Circul „obiectivelor climatice”, pe spinarea contribuabililor. Ce face Europa cu 40 de miliarde de euro?

Stiri pe aceeasi tema

- Experții argumenteaza impotriva mecanismului CfD planificat de Romania pentru investițiile in energie verde . Romania a decis recent sa utilizeze trei miliarde de euro din Fondul de tranziție energetica pentru a finanța o schema CfD menita sa stimuleze investițiile in capacitați de generare a energiei…

- Mai multe state din Africa ne-au ramas prietene chiar daca regimul Ceaușescu a disparut de aproape 35 de ani, conform unui document oficial. Senegal, Mauritania, Tanzania și Etiopia sunt prezente pe lista statelor prioritare pentru Romania in documentul Programul multianual strategic de cooperare internationala…

- Uniunea Europeana impune schimbari majore in modalitațile de incalzire din Romania: sfarșitul sobelor tradiționale pe lemne La cererea Uniunii Europene, Romania a angajat reforme drastice in sistemul sau de incalzire. Sobele tradiționale pe lemne, prezențe comune in multe locuințe romanești, vor fi…

- Comisia Europeana in Romania a anunțat, zilele trecute, ca Europa se incalzește de doua ori mai repede decat alte continente, lucru care inseamna ingrijorare in randul oficialilor europeni. Pe langa reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, autoritațile europene spun ca trebuie sa ne pregatim pentru…

- In plin proces de tranziție catre o economie mai verde, Valea Jiului se remodeleaza pentru a se alinia cu obiectivele politicii de coeziune a Uniunii Europene. Sub umbrela Fondului pentru Tranziția Justa (FTJ), regiunea primește un sprijin crucial pentru a-și diversifica economia și a se adapta la…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Romania se afla in coada atingerii obiectivelor asumate, privind schimbarile climatice, desi este a patra tara din Europa, sub aspectul reducerii emisiilor de CO2 fata de anul 1990, sustine Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta (AEI), intr-o analiza…

- Romania a patra țara din Europa sub aspectul reducerii emisiilor de CO2, se poziționeaza ca o țara dornica sa fie varful de lance al tranziției in vederea prevenirii schimbarilor climatice.

- Dupa ce presedintele Vladimir Putin a trimis forte in Ucraina in februarie 2022, SUA si aliatii sai au interzis tranzactiile cu banca centrala si Ministerul de Finante al Rusiei, blocand in Occident activele suverane ale Rusiei, in valoare de in jur de 300 de miliarde de dolari. Oficialii americani…