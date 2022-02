Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputaților a fost, luni, scena unui nou scandal intre deputații PNL și copreședintele AUR, George Simion, pe de o parte, și senatoarea Diana Șoșoaca, de alta parte. Liderul AUR ii supara in continuare pe colegii sai pentru ca transmite live pe Facebook ședințle, iar Șoșoaca a fost data…

- Parlamentul a fost luni scena unui nou scandal care i-a avut ca protagoniști pe George Simion și Diana Șoșoaca. Cea din urma a fost nemulțumita ca nu i s-a dat cuvantul, dar și pentru ca i s-a spus sa poarte masca de protecție. De partea cealalta, liderul AUR i-a suparat pe colegii sai cu filmarile…

- Liderul deputatilor AUR, George Simion, a anuntat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca va continua sa faca live-uri din sala de sedinte pana cand Curtea Constitutionala se va pronunta asupra modificarilor aduse Regulamentului. "Tocmai mi-ati interzis sa fac live-uri pe Facebook de aici, de la…

- Partidul Neamul Romanesc, din care provine Diana Șoșoaca, il acuza pe George Simion, liderul AUR, ca intreține o confuzie intre Partidul Neamul Romanesc și Asociația Neamul Romanesc. Invitat la emisiunea lui Victor Ciutacu, „Punctul culminant“, de la Romania TV, din 8 februarie 2022, George…

- Proiectul de modificare a regulamentului Camerei Deputaților care interzice violența fizica, verbala și transmisiunile live din Parlament a fost adoptat astazi de catre deputați. Liderul AUR, George Simion, și senatorul independent, Diana Șoșoaca, nu au avut stare in timpul dezbaterii și au bruiat intreaga…

- Scene ca in salile de circ in Parlamentul Romaniei. Liderul PSD Alfred Simonis a explicat ca sanctiunile pentru cei care incalca regulamentul se vor impune gradual si ca e nevoie ca alesii sa respecte unele limite. In stilul caracteristic, senatoarea Diana Sosoaca a comentat discursul lui Simonis in…

- Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a anunțat astazi intr-un mesaj de pagina sa de Facebook cand Parlamentul va supune votului proiectul de lege care prevede abrogarea Aliniatului trei al Articolului 70 al Constituției.

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, a declarat, marti, ca statul ar fi trebuit, prin institutiile sale, sa se asigure ca un miting de protest se poate desfasura în conditii civilizate, adaugând ca liderul AUR George Simion este "un pericol" pentru România. "George Simion…