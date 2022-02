Circa 116 milioane de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2021 In anul 2021, pe fondul eforturilor extinse de a stopa activitațile ilegale de la granițele țarii, autoritațile romane au capturat circa 116 milioane de țigarete de contrabanda, in creștere cu aproape 5 milioane fața de anul 2020. Valoarea de piața a țigaretelor de contrabanda capturate de autoritațile romane anul trecut se ridica la peste 68 de milioane de lei, conform datelor centralizate pe www.stopcontrabanda.ro. Piața neagra a țigaretelor din Romania a coborat in 2021 la nivelul de 8,7% fața de 9,4% in 2020, conform celui mai recent studiu Novel Research. Totodata, in luna noiembrie 2021… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2021, pe fondul eforturilor extinse de a stopa activitațile ilegale de la granițele țarii, autoritațile romane au capturat circa 116 milioane de țigarete de contrabanda, in creștere cu aproape 5 milioane fața de anul 2020. Valoarea de piața a țigaretelor de contrabanda capturate de autoritațile…

- O campanie ampla de spam, ce vizeaza zeci de mii de romani, a fost identificata de catre specialistii in securitate cibernetica.Hackerii sustin ca ar avea acces la toate conturile utilizatorilor si ca ar detine imagini compromitatoare despre activitatea lor online."De aceasta data, atacatorii se folosesc…

- ”Piata de investitii imobiliare se afla pe trend crescator in ultimii trei ani, nefiind influentata de pandemie. Volumul total al investitiilor de pe piata imobiliara din Romania a fost de 919,45 milioane de euro in 2021, in crestere cu 4% fata de anul precedent”, potrivit unui studiu realizat de compania…

- In perioada aceasta, ați putea primi emailuri de tip Spam de la hackeri care va spun ca dețin imagini compromițatoare cu voi și sa le trimiteți bani, pentru a nu face publice fotografiile sau filmulețele. O campanie ampla de spam, ce vizeaza zeci de mii de romani, a fost identificata de catre specialistii…

- Comandamentul de iarna 2021 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC ndash; creat pentru a preveni si combate practicile care dauneaza vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor aflati in vacanta, in statiunile din Romania, in perioada sarbatorilor…

- Romanii pot cumpara medicamente in baza unei retete compensate oriunde in tarile membre ale Uniunii Europene (UE). Acest lucru se poate realiza in baza asa-numitei prescriptii transfrontaliere, nimeni alta decat reteta obisnuita pe care persoanele asigurate o primesc de la medicul lor de familie sau…

- Renovarile masive facute de romani pe perioada pandemiei au adus piața de tamplarie la 800 de milioane de euro, in creștere cu 1% fața de anul trecut. Piața locala de tamplarie termoizolanta, evaluata la circa 800 de milioane de euro in 2020, va inregistra un declin ușor, de circa 1%, in 2021, activitatea…

- Formularul de Localizare a Pasagerilor (PLF) va intra in vigoare din data de 20 decembrie. Documentul va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania. Potrivit premierului Nicolae Ciuca, formularul este utilizat deja in 18 state ale UE. Acest document este are rolul de a simplifica anchetele…