Stiri pe aceeasi tema

- Organizația PNL Timiș a anunțat, luni seara, ca se delimiteaza de ieșirile publice ale lui Nicolae Robu și Alin Popoviciu și de interpretarea eronata a acestora cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020. Liberalii au precizat ca luni a avut loc intalnirea Colegiului Director…

- Intrunit intr-o sedinta in aceasta seara, Colegiul Director al PNL Timis a analizat rezultatele alegerilor de duminica. Totodata s-a discutat si pe marginea acuzatiilor facute la adresa noii conduceri de fostii lideri Nicolae Robu si Alin Popoviciu. Colegiul Director al PNL Timis isi mentine sustinerea…

- Dupa ce PNL a ocupat doar locul doi in preferințele electoralului la alegerile parlamentare in Timiș, cu 24,8%, dupa USR PLUS (29,2%), președintele PNL Lugoj, primarul Claudiu Buciu, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook in care a lansat noi acuze la adresa lui Alin Nica, președintele interimar…

- Fostul secretar general al PNL Timiș, Alin Popoviciu, a dezvaluit in emisiunea PRESSALERT LIVE de unde a pornit conflictul dintre Claudiu Buciu, noul primar din Lugoj, și Alin Nica, șeful interimar al filialei. „Claudiu Buciu a discutat cu Nica despre o propunere legata de lista pentru parlamentare,…

- PNL Timiș are o noua conducere dupa ce Nicolae Robu și-a depus demisia din funcția de șef al organizației județene, ca urmare a scorului obținut la alegerile locale. Robu a pierdut funcția de primar al Timișoarei cu o diferența de scor de 25% fața de Samuel Fritz, candidatul USR care va fi noul primar…

- PNL Timis are o noua conducere oficiala, in urma demisiei fostului presedinte Nicolae Robu. Presedinte interimar a fost confirmat Alin Nica, iar secretar general Danut Groza, primarul orasului Sannicolau Mare. Acesta din urma il inlocuieste pe Alin Popoviciu. Biroul Politic Executiv al PNL l-a validat,…

- Nicolae Robu, primarul in funcție al Timișoarei, l-a inștiințat pe liderul PNL, Ludovic Orban, ca iși da demisia din fruntea organizației județene de partid, dupa ce a pierdut alegerile pentru un nou mandat, informeaza News.ro, citand surse liberale. ”Domnule presedinte PNL, avand in vedere pierderea…

- Caștigatorul președinției Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, anunța ca liderul PNL Timiș a decis sa se retraga și de la președinția filialei Alin Nica a declarat, la Radio Timisoara, ca in urma rezultatelor inregistrate de liberali in Timisoara, primarul in exercitiu Nicolae Robu a decis sa se…