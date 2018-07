Consiliul de Securitate a reinnoit in unanimitate joi pentru sase luni misiunea fortei sale de mentinere a pacii in Cipru, lansand un apel partilor pentru "intensificarea eforturilor de promovare a contactelor intercomunitare, reconciliere si participare activa a societatii civile", relateaza France Presse.



In timpul negocierilor, presiunea SUA de a reduce forta ONU (aproximativ 900 de "casti albastre") a ramas limitata, potrivit diplomatilor.



Rezolutia elaborata de Marea Britanie ia act doar de faptul ca "in vederea solutionarii situatiei, este important sa se stabileasca…