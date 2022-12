Ciprian Tatarușanu a ajuns din nou in atenția fanilor lui AC Milan. Prestația slaba din meciul cu Arsenal i-a infuriat pe susținatorii campionei din Serie A care au cerut ca portarul roman sa fie dat afara urgent. Milanezii au pierdut partida cu 2-1. Ciprian Tatarușanu, contestat de fanii lui AC Milan și dupa un meci […] The post Ciprian Tatarușanu, „demolat” de fanii lui AC Milan. „Cel mai slab din istorie”. Șefii sunt presați sa-l dea afara pe portarul roman – VIDEO appeared first on Playtech Știri .