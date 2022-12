Laurențiu Duduianu, zis Ciprian Pian, liderul clanului interlop Duduianu (Pian) a fost saltat de poliție și DIICOT. Interlopul a fost luat pe sus de mascați dupa ce, in mediul online au aparut multe imagini indecente cu propriul sau copil. Cipirian Pian este cercetat pentru savarșirea a trei fapte deosebit de grave care țin de minori, dupa ce imagini cu fiul sau in varsta de aproximativ 3 ani care mima acte sexuale au aparut in spațiul public. ”Astazi, 05.12.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu polițiști…