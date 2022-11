Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Budeanu a demonstrat ca este destul de "pretențios" atunci cand merge la cumparaturi. Solistul trupei 3 Sud Est pune destul de mult accent pe imbracaminte, motiv pentru care a fost indecis in alegerea piesei vestimentare. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania,…

- Problemele se țin lanț de Ilie Nastase in ultima vreme! Paparazzii SpyNews. ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele fostului tenismen și l-au surprins intr-un mall din Capitala. Ilie Nastase a fost prins baut la volan, iar acum afaceristul are pe ce sa se bazeze in trafic.

- Vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Niculai Barba, a anuntat, duminica, includerea judetului in ruta cultural-turistica "Mesteri populari si mestesuguri traditionale din Romania". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Lidia Buble spune "adio" ținutelor elegante și trece la cele sport pentru a nu fi recunoscuta in spațiul public! Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele cantareței și au surprins-o pe strazile Capitalei intr-o ipostaza nemaivazuta.

- Așadar, draga jucatorule de fotbal din Romania, tocmai ți s-a dat liber la scuipat oamenii din tribune, la injurat de toți decedații și mamele spectatorilor, la impins jandarmi și la sarit la bataie cu oricine din zona vestiarelor. ...

- Iosif Rotariu (59 de ani), fostul internațional roman, a analizat prestația echipei naționale din meciul cu Finlanda, 1-1, și a prefațat duelul cu Bosnia, din Liga Națiunilor. Romania infrunta Bosnia de la 21:45, in ultima runda din Liga Națiunilor (Divizia B, Grupa a 3-a, etapa #6). Partida e liveTEXT…

- Ciprian Marica (36 de ani), atacant cu 25 de goluri pentru Romania, ii ia apararea selecționerului Edi Iordanescu, in ciuda rezultatelor dezastruoase din Liga Națiunilor. Romania infrunta Bosnia, de la 21:45, in ultima runda din Liga Națiunilor (Divizia B, Grupa a 3-a, etapa #6). Partida e liveTEXT…

- O simpla sesiune de cumparaturi ii da serioase batai de cap lui Iulian Miu. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul fotbalist in timp ce incerca sa decida ce articol vestimentar sa cumpere pentru un copil.