Ciprian Marica a transmis un mesaj clar despre Florinel Coman, inaintea finalei pentru titlu dintre Farul si FCSB. Actionarul constantenilor a declarat ca „Mbappe de Romania" nu este un jucator de temut, in ciuda faptului ca traverseaza o forma de vis in acest play-off. Farul si FCSB se lupta pentru titlu, fiind despartite de un […]