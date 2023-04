Europarlamentarul Dacian Cioloș, fost premier tehnocrat, a transmis, printr-un mesaj publicat pe Facebook, ca televiziunea Romania TV ar trebui inchisa: ”Nu este nici presa, nici jurnalism și nu servește nici unui cetațean roman in afara fugarului țepar Sebastian Ghița și prietenilor lui politici sau de afaceri”, a transmis acesta. Dacian Cioloș a mai spus ca RTV este o ”portavoce pentru vocile Rusiei” și orice politician care va mai merge in emisiunile ”acestui post de propaganda ruseasca va fi partaș la modul brutal și iresponsabil in care moderatorii Romania TV au calcat in picioare memoria…