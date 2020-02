Cioloş: Problemele scoase la iveală de cazul Ditrău trebui tratate cu atenţie pentru a nu alimenta populismul şi extremismul Europarlamentarul Dacian Ciolos, presedinte al PLUS, afirma ca problemele scoase la iveala de cazul Ditrau trebuie tratate cu atentie pentru a nu alimenta "populismul si extremismul" si adauga ca o posibila solutie ar putea fi organizarea "unui festival anual al painii" in localitatea din judetul Harghita.



"Cazul din Ditrau a scos la iveala mai multe probleme - de la saracie pana la manipularea oamenilor prin frica si dezinformare -, probleme care, daca nu vrem sa alimenteze populismul si extremismul, trebuie sa fie tratate cu atentie. Reactia localnicilor a confirmat care sunt consecintele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

