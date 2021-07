Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, miercuri, ca nu este de acord cu declarata lui Dacian Ciolos referitoare la PNRR-ul Ungariei, iar Dacian Ciolos nu reprezinta Guvernul, coalitia sau România, scrie News.ro. „Cred ca a facut una dintre greselile cele mai mari ce pot fi facute în…

- Dacian Cioloș a raspandit informații false, cand a spus ca PNRR-ul Ungariei a fost suspendat de Comisia Europeana, ceea ce ar putea duce la demiterea sa sau la o demisie de onoare! ”Comisia Europeana suspenda aprobarea planului de redresare al lui Viktor Orban”, anunta, triumfal, intr-un mesaj pe…

- Anunțul facut miercuri de liderul grupului Renew Europe vine chiar in ziua in care Parlamentul European dezbate in plen controversata lege anti-LGBT intrata in vigoare tot azi in Ungaria. Unul dintre argumentele Comisiei Europene, scrie cotidianul italian La Repubblica , este ca Budapesta nu poate oferi…

- Confruntat cu un val dur de reactii, dupa ce a lansat fake news despre „respingerea” PNRR de catre Comisia Europeana, Marcel Ciolacu sustine ca el nu a spus asa ceva. „Asta nu se va intampla, desigur”, declara acum Ciolacu. „Stimate domn, eu ma refeream la observatiile trimise de Comisia Europeana.…