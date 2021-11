Presedintele USR, Dacian Ciolos, a afirmat, marti seara, la B1 TV, ca asteapta decizia PNL în legatura cu negocierile care vor urma. Ciolos afirma ca PNL are de ales între USR si PSD pentru a face majoritate în Parlament, însa alegerea PSD &"stim ce înseamna&". &"PSD are mai multe guri de hranit acolo, sunt baroni locali care asteapta bani, care numai transparent sa nu fie modul în care sunt cheltuiti&", a transmis Ciolos, citeaza News.

&"Tatonari de doua-trei saptamâni tot exista, noi cerem mai mult decât tatonari. Noi am cerut un mandat de a…