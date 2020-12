Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat luni ca isi depune mandatul de prim-ministru. El a afirmat ca negocierile care vor urma trebuie sa duca la un Guvern de centru-dreapta. Orban si-a exprimat convingerea ca in viitoarele negocieri PNL va fi capabil sa dea premierul si sa constituide coloana vertebrala…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni, ca Guvernul pregatește hotararea de guvern pentru prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Acesta a precizat ca nu vor fi introduse restricții suplimentare. “Stiti foarte bine ca starea de alerta se instituie pe 30 de zile si se prelungeste printr-o hotarare…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca Guvernul este „departe” de a lua o decizie privind „carantinarea totala”, subliniind ca pentru a impune noi masuri de restrictie autoritatile trebuie sa aiba „temeiuri extrem de serioase”, relateaza Agerpres. Ciolacu, mai nervos ca niciodata: PNL-ul l-a…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca "nu poate fi ceva mai nedemocratic" ca atacul premierului Ludovic Orban la adresa Curtii Constitutionale, fiind de parere ca prim-ministrul de fapt ataca statul de drept, relateaza Agerpres."Pilonul statului de drept este CCR.…

- Reprezentanții USR critica dur Guvernul pentru modul în care a gestionat începerea școlii, spunând ca în sistemul de educatie "domneste haosul" si ca este cazul ca "responsabilii pentru aceasta situatie sa îsi asume vina si, daca exista onoare, sa îsi…

- Premierul Ludovic Orban a spus, duminica, dupa ce Dacian Cioloș a cerut demisia ministrului Educației, ca solicitarea sa este un demers politic și i-a reamintit ca Monica Anisie a fost secretar de stat în timpul guvernarii Cioloș. ”Atunci a fost buna și acum nu mai e?”, a întrebat…

