- Marcel Ciolacu afirma ca i-a transmis premierului nipon Fumio Kishida ca iși dorește ca una dintre stațiile care vor compune viitoarea Magistrala de metrou catre Otopeni sa poarte numele fostului premier Shinzo Abe. In urma cu patru ani, Shinzo Abe venea la București, dar din cauza conflictului dintre…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, luni, la Tokyo, o intrevedere, alaturi de Marcel Ciolacu, cu delegația Guvernului Japoniei, condusa de prim-ministrul nipon, Fumio Kishida. Ciuca și Ciolacu participa la funeraliile de stat organizate in onoarea fostului premier nipon Shinzo Abe. Fii la curent…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, va face parte din delegația Romaniei in Japonia, in perioada 26 – 28 septembrie, care participa la ceremonia funerara de stat a fostului prim-ministru Shinzo Abe. Potrivit g4media.ro , in cadrul vizitei, social-democratul are programate o serie de intalniri, cu reprezentanții…

- Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat miercuri un memorandum intern pentru participarea președintelui Camerei, Marcel Ciolacu, la funeraliile de stat organizate in onoarea fostului prim-ministru nipon, Shinzo Abe.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca l-a primit luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Japoniei in Romania, Hiroshi Ueda, care a subliniat importanta actualizarii viitorului cadru de Parteneriat strategic romano-nipon, in contextul invaziei ruse in Ucraina. Potrivit unui comunicat al Guvernului, in cadrul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider al PSD, se declara ”profund socat” de asasinarea fostului premier japonez Shinzo Abe, despre care spune ca a fost „un bun prieten al Romaniei”. „Sunt profund socat de vestea asasinarii fostului prim-ministru al Japoniei Abe Shinzo. Excelenta sa…