Ciolacu, un suporter fericit! A urmărit live victoria României împotriva Portugaliei Nationala feminina de handbal a Romaniei a facut un pas urias catre calificarea la Campionatul Mondial din acest an, dupa ce a invins echipa Portugaliei cu scorul de 35-20 (19-12), sambata, la Pitesti, in prima mansa a play-off-ului. La partida de la Pitești, in tribune, langa primarul Cristian Gentea s-a aflat și Marcel Ciolacu, președintele PSD, și Marian Neacșu, secretar general al Guvernului. Romania este singura echipa care a participat la toate editiile Campionatului Mondial si are asigurata in mare proportie calificarea dupa ce a castigat la o diferenta de 15 goluri, noteaza Agerpres. Pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

