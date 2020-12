CIOLACU, ultima armă electorală: Înfricoșarea românilor Marcel Ciolacu s-a folosit, in ultima seara de campanie electorala, de numarul de decese provocate de coronavirus pentru a obtine profit electoral. El a sustinut ca presedintele Iohannis si Guvernul Orban sunt de vina pentru aceste tragedii. „Astazi (ieri, n.r.), 211 romani au platiti cu viata aceasta incompetenta si aroganta a actualului guvern. Este pentru prima oara cand depasim numarul de decese cu 200 (sic!). In ritmul acesta o sa ajungem prima tara europeana la numarul de decese. Romanii mai au o șansa sa mearga in ”direcția corecta”. Orban ii cheama pe toți la vot (…) Daca acest guvern… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

