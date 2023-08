Premierul Marcel Ciolacu a facut, vineri, un apel la forțele de ordine sa fie ferme in aplicarea legii in cazul turiștilor de pe litoral care fac scandal pe plaja și nu respecta indicațiile salvamarilor. ”Pentru ca incepe weekendul și iarași stațiunile de pe litoral vor fi pline de turiști vreau sa fac un apel catre forțele de ordine: Sa fie foarte ferme in aplicarea legii. Oamenii vor lege și ordine. Trebuie toleranța zero catre toți așa zișii bombardieri, care fac scandal și confunda plajele și drepturile cetațenești cu maidanul in Romania. Polițiștii și jandarmii au toata susținerea mea, a…