Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD a anunțat duminica seara ca reunirea de luni a noului Parlament, convocata de președintele Klaus Iohannis, nu ar putea fi posibila in condițiile in care un deputat al minoritații elene ar fi fost confirmat cu noul coronavirus. Acesta spune ca a aflat de la liderul minoritaților, Varujan…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca dupa ce a fost confirmat un deputat al minoritaților naționale cu noul coronavirus și avand in vedere ca acesta a fost la negocierile de la Vila Lac, asta inseamna ca toți liderii PNL-USR-PLUS și UDMR ar trebui sa intre in izolare și sa se testeze. In…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara ca va merge luni la consultarile cu președintele Klaus Iohannis pentru formarea noului guvern cu propunerea Alexandru Rafila premier și gulvern de uniune naționala. El a spus ca va merge singur la Cotroceni, pentru ca Rafila este în continuare…

- Medicul Alexandru Rafila, propunerea PSD pentru postul de premier, se afla in izolare, dupa ce soția sa a fost confirmata cu COVID-19, potrivit unor surse politice. Orban dezvaluie cand a decis sa demisioneze. Ce a raspuns la intrebarea daca Ciuca va fi mai bun decat el Alexandru Rafila a confirmat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca Legea fundamentala este depasita, iar in viitorul Parlament ar fi necesare anumite discutii despre modificarea Constitutiei. "Constitutia este depasita. Categoric trebuie, la fel cum ar fi trebuit un pact pe sanatate acum, indiferent cine este la guvernare,…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a explicat joi seara, intr-o conferinta de presa, motivul pentru care partidul a decis sa-l includa pe lista la Camera Deputatilor pe fiul primarului Cristian Popescu Piedone.

- Președintele PSD Marcel Ciolacu l-a atacat luni pe președintele Romaniei, Klaus Iohannis, acuzandu-l de dubla masura. Reacția vine in contextul in care președintele Iohannis susține organizarea alegerilor parlamentare, in contextul in care ministrul Educației a anunțat suspendarea cursurilor in București…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat joi seara ca a sesizat OSCE si Comisia Europeana pe marginea alegerilor din Romania, "pentru ca lucrurile depasesc anumite limite". "Am incredere in justitia din Romania, am facut adresele, am trimis in seara asta si la OSCE si la Comisia Europeana, pentru…