CIOLACU spune care este de fapt ”eșecul guvernării PNL” Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, acuza ca „amanarea relaxarii din 1 iulie este un eșec al Guvernarii PNL in gestionarea pandemiei”, adaugand ca liberalii „sunt principalii vinovați morali”, care „au sfidat nu doar reguli de bun-simț, ci au calcat legea in picioare”. „Amanarea relaxarii din 1 iulie este un eșec al guvernarii PNL in gestionarea pandemiei. Nu mai certați romanii, ați fost și sunteți anti-modele! Guvernul, in frunte cu ministrul Tataru, da vina exclusiv pe oamenii simpli fiindca nu mai respecta distanțarea sociala. Uita insa voit ce comportament public scandalos… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a afirmat duminica seara despre romanii care poarta masca ca acestia „o poarta de dragul de a o purta, nu poarta masca convinsi ca trebuie sa se protejeze”. De asemenea, acesta a criticat Guvernul precizand ca raportarea cazurilor de persoane infectate cu…

- "Deși temporar mascat de criza coronavirusului, eșecul guvernarii liberale e dincolo de orice indoiala. Estimarile organizațiilor financiare internaționale prevad o scadere economica de 5% in acest an și un deficit bugetar apropiat de 10%. Iar in timp ce veniturile romanilor au scazut (in…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a scris, duminica, pe Facebook, ca Guvernul PNL a imprumutat din decembrie anul trecut peste 10 miliarde de euro și intreaba la ce au fost folosiți acești bani, in condițiile in care in țara se vede „o scadere dramatica a nivelului de trai”. „Guvernul PNL a imprumutat…