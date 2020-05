Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, acuza Guvernul PNL ca vrea sa inchida economia Romaniei și ca de luni de zile nu a luat nicio masura pentru sprijinirea firmelor romanești.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține, dupa intalnirea cu liderul Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, și cu reprezentanții Șantierelor Navale din Constanța, Mangalia, Braila și Galați, ca va cauta in Parlament soluțiile legislative necesare pentru a veni in sprijinul acestora.…

- Intrebat daca Guvernul Orban va majora pensiile cu 40 la suta, de la 1 septembrie, Marcel Ciolacu a raspuns: "Nu vad o coerența la Guvern, sa vina cu niște soluții pentru pensionari. In schimb, nivelul de trai cel mai afectat este la pensionari. In acest moment, fara sa vii cu un plan coerent…

- "Toate administratiile locale vor intra in colapc, de la 1 iunie", a anuntat, marti, liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, dupa sedinta conducerii partidului. PSD depune doua motiuni simple, in Parlament, in care cer demiterea ministrilor Florin Citu, de la Finante si Adrian Oros de la Agricultura.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, pledeaza pentru reluarea treptata a activitatii, posibil dupa Paste, si solicita Guvernului sa asigure masti, la preturi accesibile, pentru protectie."Am fost unul dintre primii care am spus ca este nevoie de izolare la domiciliu ca masura de limitare…

- "20% din forta de munca a Romaniei este inactiva in urma restrictiilor impuse de Guvern. Si mai grav este faptul ca, in lipsa unei testari pe scara larga, nu exista nicio perspectiva privind repornirea economiei. In acelasi timp, de la inceputul starii de urgenta, firmele afectate nu au putut accesa…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a declarat, marti, pentru Libertatea, ca exista un consens, in Parlament, pentru proiectul PSD de introducere a pensiei de urmas, pentru copiii medicilor care isi pierd viata in aceasta pandemie de coronavirus. Propunerea legislativa a fost depusa saptamana…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, acuza Guvernul Orban II ca a introdus o prevedere in OUG pe amanarea plații ratelor prin care bancile vor lua de la romani „dobanda la dobanda”. Citește și: 'ERAM FERICITI SI NU STIAM' - Editorial viral online, scris de un jurnalist spaniol…