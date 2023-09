Ciolacu se grăbește cu noile măsuri fiscal-bugetare. I-a convocat pe miniștri la Guvern Guvernul Ciolacu se reuneste miercuri, de la ora 17.00, in sedinta pentru Legea privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul isi va asuma raspunderea in Parlament, care va fi discutata in prima lectura. Sedinta de Guvern va avea loc de la ora 17.00, urmand sa se discute in prima lectura Legea privind unele masuri fiscal-bugetare […] The post Ciolacu se grabește cu noile masuri fiscal-bugetare. I-a convocat pe miniștri la Guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cultivarea si traficul de droguri se poate pedepsi cu inchisoare de la 5 pana la 25 de ani – pentru droguri de mare risc – si interzicerea unor drepturi, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit…

- Premierul Marcel Ciolacu a pocit cuvantul ”scriem” atunci cand le-a raspuns jurnaliștilor care il intrebau despre pachetul fiscal bugetar. Intrebat despre stadiul in care se afla pachetul fiscal, Ciolacu a spus ca continuam sa scrim (….), in „doua-trei zile” va fi finalizat, iar pana la sfarșitul acestei…

- Partidul National Liberal a votat in sedinta de luni mai multe conditii privind pachetul de masuri cu care Guvernul Ciolacu va veni in Parlament pentru angajarea raspunderii, liberalii sustinand sub orice forma pastrarea cotei unice de impozitare, cota de 8% a impozitului pe dividende si pragul de 500.000…

- Federatia Sindicatelor din Institutii de Cultura sustine ca masurile fiscal bugetare din OUG 34/2023 vor afecta desfasurarea activitatii in teatre, biblioteci sau muzee, care vor fi obligate sa functioneze cu un numar insuficient de angajati deoarece nu se mai pot face angajari. Astfel, frecventa evenimentelor…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis, joi, sa atace la Curtea Constituționala legea privind reforma pensiilor speciale și legea care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat, adoptate de Parlament cu o zi in urma, conform unor surse judiciare. Magistrații instanței supreme – conduse de judecatoarea…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu l-a susținut, miercuri, pe fostul premier Nicolae Ciuca, chiar de la tribuna Camerei Deputaților, unde a fost președinte pana la nominalizarea sa ca prim-ministru. Ciolacu a declarat ca este normal ca un fost șef al Armatei Romane, cum este Ciuca, sa ia și pensie speciala…

- Legea pensiilor speciale a fost votata și a trecut de Senat, miercuri. Legea merge la promulgare, la președintele Klaus Iohannis. In Senat au fost inregistrate 91 de voturi „pentru”, 19 „impotriva” si o abtinere, potrivit Agerpres.ro. Specialiști in Drept Constituțional susțin, insa, ca, in forma actuala,…