- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, i-a multumit ministrului de Interne al Italiei, Matteo Piantedosi, pentru ca sustine aderarea Romaniei la Schengen, adaugand ca liderii de la Roma nu au aceeasi "miopie" ca cei din Austria.

- Președintele PSD Marcel Ciolacu susține ca eșecul in ceea ce privește aderarea Romaniei la spațiul Schengen este al dreptei europene, dar ca au fost și abordari interne greșite. „Social-democrații europeni au susținut Romania pana la capat in efortul de aderare la Schengen. Este in mod clar un eșec…

- Speranta acestei natiuni sta in copiii sai, spune presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, in mesajul transmis de Ziua Nationala, precizand ca „avem o sansa extraordinara sa indeplinim total visul european si sa aderam la Schengen”. „Speranta acestei natiuni sta in copiii sai! Delia, un copil…

