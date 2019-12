PSD va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la doua proiecte pe care Guvernul si-a asumat raspunderea, in conditiile in care sunt in procedura parlamentara acte normative privind amanarea termenului pentru cresterea vechimii in vederea accederii la Institutul National al Magistraturii si reglementarea unor masuri in domeniul transportului de persoane, a declarat, joi, presedintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu. "Vom sesiza Curtea Constitutionala pe acest aspect - faptul ca nu putea veni Guvernul cu asumare de raspundere pe o lege aflata in dezbatere parlamentara. (...) Nu fac referiri…