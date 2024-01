Ciolacu: Protestele sunt îndreptățite Premierul Marcel Ciolacu a declarat intr-un interviu televizat ca protestele fermierilor și transportatorilor sunt indreptațite. Potrivit prim ministrului, ar fi trebuit, insa, ca revendicarile sa fie discutate cu Guvenul inainte de ieșirea in strada. Ciolacu a declarat ca se vor gasi soluții și se va ajunge la un acord cu fermierii și transportatorii intr-o zi, doua. The post Ciolacu: Protestele sunt indreptațite appeared first on Cotidianul RO . Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

