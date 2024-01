Ciolacu profețește: 'Veți vedea capturi record de droguri' (video) Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni seara, la Antena 3, ca pentru prima oara Internele și serviciile de informații romane lucreaza „umar la umar” cu experți din strainatate pentru destructurarea rețelelor de traficanți de droguri. Intrebat cum comenteaza faptul ca se inregistreaza cazuri de tineri care incep sa consume droguri inca de la 13 ani, Ciolacu a spus ca deși timpul de trecere de la „consumatori experimentali” la „consumatori ocazionali” este „deja alarmant” in randul tinerilor, „inca suntem o țara de tranzit” și a apreciat ca flagelul trebuie eliminat, totuși statul trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marian Claudiu Balan, un cunoscut profesor de matematica din Valcea, a disparut fara urma. Profesorul raspundea doar la mesaje, dar nu raspundea la telefon, ceea ce i-a alertat pe apropiați. Anchetatorii banuiesc ca soția și cei doi copii minori l-au ucis pe barbat, iar ulterior au incercat sa acopere…

- Cei doi pacienți cu difterie cutanata netoxigena sunt barbați de 38, respectiv 40 de ani, din Capitala, consumatori de droguri și infectați HIV. Ei au fost internați la un spital de boli infecțioase din București, acestea fiind primele cazuri dupa 1989, potrivit Ministerului Sanatații.Potrivit MS,…

- Premierul Marcel Ciolacu continua razboiul cu ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru. „Daca eram președinte l-aș fi rechemat imediat”, a spus liderul PSD la Antena3 CNN, argumentand ca a avut o „ieșire total gratuita”.„Știți foarte bine ca acest atribut constituțional este al președintelui Romaniei…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca una dintre marile provocari in perioada urmatoare se refera la digitalizare, spunand ca, in calitate de prim-ministru, nu primeste informatiile atat repede pentru a fi eficient si a lua decizii in timp real. „Multa lume a ras cand am spus ca ar trebuit o…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, la o conferinta ca el, ca prim-ministru, nu are informatiile atat de repede, ca sa poate sa fie eficient si sa ia deciziile care se impun, in timp real, pentru ca nu are digitalizare la ANAF, in sanatate. ”Nu pot vedea unde se risipesc banii in sistem”, a spus…

- Premierul Marcel Ciolacu ii indeamna pe șoferi, cu ocazia Zilei Mondiale de Comemorare a Victimelor Accidentelor de Circulatie, sa nu se urce la volan daca au baut sau daca au consumat droguri: „Promovand mesajele Legii Anastasia, vom reuși sa salvam vieț

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca orice vizita externa pe care o efectueaza seful statului este una cu sens, subliniind, cu referire la turneul presedintelui Klaus Iohannis in tari africane din aceasta perioada, ca relatia tarii noastre cu regiunea Africii trebuie continuata si pe baza lucrurilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca orice vizita externa pe care o efectueaza seful statului este una cu sens, subliniind, cu referire la turneul presedintelui Klaus Iohannis in tari africane din aceasta perioada, ca relatia tarii noastre cu regiunea Africii trebuie continuata si pe baza lucrurilor…