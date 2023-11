Ciolacu, primele detalii despre reforma din sistemul bugetar Reorganizarea ministerelor și reforma in sistemul bugetar trebuie sa fie finalizate pana pe 31 decembrie, spune premierul Ciolacu. ”Toate ministerele trebuie sa vina, pana pe 31 decembrie, cu reorganizarea ministerelor. Sunt ferm convins ca vom avea și 2 ședințe de Guvern pe saptamana. Vorbeam ieri cu domnul Grindeanu și are 53 de Autoritați in subordine. Ministerul Mediului are zeci de Autoritați. Fiecare minister va veni, in propunerea de reorganizare, cu un birou unic de de avizare. In acel moment, antreprenorii nu mai trebuie sa se duca la Ministerul Mediului la 3 agenții. In acel moment,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

