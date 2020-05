Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut miercuri ca guvernarea PNL nu a fost in stare sa foloseasca resursele europene de la inceputul crizei generate de COVID-19. ''Comisia Europeana a propus astazi un plan ambitios de relansare economica pentru Uniunea Europeana la care familia…

- "Comisia Europeana a propus astazi un plan ambitios de relansare economica pentru Uniunea Europeana la care familia social-democrata europeana a contribuit semnificativ. Din pacate, in ultimele luni, guvernarea PNL nu a fost in stare sa foloseasca resursele europene puse la dispozitie inca de la…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat, dupa ce șeful statului a fost sancționat de CNCD cu 5.000 de lei pentru afirmațiile referitoare la maghiari, și spune ca președintele Klaus Iohannis „a facut Ro...

- "Toate tarile europene au luat anumite masuri pentru protejarea si repornirea economiilor nationale dupa perioada starii de urgenta. Printre prioritatile guvernelor, retailul, turismul si IMM-urile au beneficiat de cele mai multe masuri, avand in vedere ca aceste segmente au fost cele mai afectate…

- Comisia Europeana a elaborat un ghid privind administrarea de plasma pacientilor cu noul coronavirus, dar in Romania protocolul de administrare nu este inca stabilit. In zeci de tari medicii administreaza deja plasma convalescenta pacientilor infectati aflati in stare grava iar rezultatele sunt bune.Vezi…

- Epidemia de coronaravirus continua sa secere vieți in Romania. Avem cel mai mare numar de morți inregistrat pana acum intr-o zi, de la inceputul crizei: 28! De asemenea, s-au raportat 441 de noi cazuri de infectari.

- David Sassoli, presedintele Parlamentului European, a avertizat miercuri, intr-un mesaj video, ca nimeni nu trebuie sa se foloseasca de pandemia de Covid-19 pentru a submina libertatea si a precizat ca a cerut Comisiei Europene sa verifice daca noile legi introduse in Ungaria respecta articolul 2…

- UGIR (Uniunea Generala a Industriașilor din Romania – confederatie patronala reprezentativa la nivel national) este pe deplin constienta de perioada extrem de dificila pe care economia tarii noastre va fi nevoita sa o traverseze in perioada urmatoare. Apreciem deschiderea pe care o aratati propunerilor…