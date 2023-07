Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, sambata seara un discurs extrem de dur la adresa oficialilor CSA Steaua, dupa ce a asistat la meciul FCSB – Dinamo, disputat pe stadionul Arcul de Triumf, demnitarul spunand ca este ferm convns de faptul ca FCSB va juca pe stadionul Ghencea. „Ma bucur ca Dinamo e din…

- Scandalul inchirierii stadioanelor s-a mutat, vineri, la Federația Romana de Rugby, dupa ce echipa de fotbal a lui Gigi Becali a contractat terenul central al Complexului Național „Arcul de Triumf” pentru antrenamentul dinaintea meciului cu Dinamo. Potrivit GSP, președintele Federației Romane de Rugby,…

- Inca 40 de pompieri romani vor pleca in Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor. 30 dintre ei vor ajunge acolo cu o aeronava C130 Hercules a Armateo Romane. O decizie in acest sens a fost luata in ședința CNSU de marți seara. Premierul Marcel Ciolacu a convocat marti seara, in sistem hibrid,…

- Marcel Ciolacu a anunțat, duminica, controale in toate centrele sociale, dupa ședința cu miniștrii pe tema „azilelor groazei”. „Sistemul trebuie schimbat. E inacceptabil sa avem persoane care isi paseaza vina una alteia”, a transmis premierul. „Nu am nicio mila pentru ticalosii care au creat aceste…

- Premierul Marcel Ciolacu ramane fara certificate de revoluționar. Ghinioanele se pare ca se țin lanț de președintele PSD. La fix o saptamana dupa ce Marcel Ciolacu a depus juramantul de premier, o comisie speciala din cadrul Secretariatului de stat pentru revoluționari, organism aflat in subordinez…

- De cand a devenit premier, Marcel Ciolacu gafeaza zilnic. Daca joi a devenit celebru pentru citatul „Romania trece de la fapte la vorbe. Și ma bucur…”, vineri, pe podium, la inaugurarea unui pasaj rutier, a aratat, pentru moment, ca nu știe unde se afla. Premierul Marcel Ciolacu a participat vineri…

- Prima gafa a lui Marcel Ciolacu in calitate de premier a putut fi auzita, joi, la conferința de presa prilejuita de lansarea investiției „Neptun Deep”. „Romania trece de la fapte la vorbe. Și ma bucur…”, a spus Ciolacu. Premierul Marcel Ciolacu a prezentat vineri, demararea procedurilor de investiție…

- Premierul Marcel Ciolacu are, vineri, intalniri de lucru cu mai multi ministri, primii convocati la discutii fiind cei implicati in gestionarea PNRR. De la ora 14.00, Ciolacu se va intalni cu sindicalistii din Educatie. Potrivit programului oficial anuntat de Guvern, de la ora 13.00, Marcel Ciolacu…