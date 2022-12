Stiri pe aceeasi tema

- * Punctul de pensie va fi de 1.784 de lei * Ajutoare pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca, de la 1 ianuarie toate pensiile vor creste cu un 12,5%, deci punctul de pensie va fi de 1.784 de lei si se va continua acordarea unui sprijin tintit pentru…

- Marcel Ciolacu considera ca ar trebui sa sa tina cont de protocolul coalitiei, altfel vom avea alegeri anticipate. Presedintele PSD a declarat ca nu va refuza functia de prim-ministru atunci cand trebuie sa o preia, potrivit protocolului incheiat intre partidele din coalitia de guvernare. Daca presedintele…

- Marcel Ciolacu spune ca in mod „categoric" nu va refuza functia de prim-ministru al guvernului in mai 2023, cand conform protocolului coalitiei ar trebui sa aiba loc rotativa intre PSD si PNL. Seful PSD a spus, la B1TV, ca daca nu se tine cont de protocolul coalitiei, „vom avea alegeri anticipate" si…

- Marcel Ciolacu a transmis vineri partenerilor de la guvernare ca s-a saturat de acuzatii si ca va reactiona de fiecare data „pana cand vor recunoaste adevarul”, insa asta nu inseamna „ca aruncam tara intr-o criza politica”.Ciolacu a mai susținut ca PSD „face diferenta si in Parlament, si in Guvern”…

- In ședința Guvernului de miercuri a fost prezentata informarea AEP, care ceruse Executivului sa comunice cand va organiza alegeri parțiale, dar nu a fost luata o decizie. „In perioada urmatoare Guvernul iși va anunța decizia”, spune Dan Carbunaru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- FACIAS cere organizarea de alegeri anticipate in mai bine de 50 de localitați din Romania, printr-o scrisoare deschisa pe care o puteți citi in randurile de mai jos: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- "Cea mai mare provocare raman alegerile prezidențiale. Funcția de președinte al Romaniei, partidele de stanga din Romania și cel mai mare partid de stanga din Romania, de 20 de ani nu am gasit coerența sa o caștigam. S-au povestit multe, s-au scris multe dintre greșelile pe care le-am facut", a spus…

- Nu exista in acest moment, in Romania, alta coaliție care poate sa conduca țara, spune, joi, președintele PSD, Marcel Ciolacu. El afirma ca abținerea de la moțiunea PSD a fost un vot de principiu și ca niciun ministru nu are un cec in alb.