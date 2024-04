Stiri pe aceeasi tema

- Vremea extrema din Emiratele Arabe le-a stricat planurile romanilor aflați acolo in vacanța. Mai mulți turiști de la noi din țara au ramas blocați in aeroportul din Dubai, dupa ce pistele s-au transformat in lacuri și niciun avion nu a mai putut decola sau ateriza. 20 dintre ei vor fi aduși vineri in…

- Incepand de marți, 16 aprilie, premierul Marcel Ciolacu și șase miniștri se afla in vizita de lucru in Qatar. Pe agenda discuțiilor se afla dezvoltarea Romaniei privind proiectele de investiții, in valoare de 15 miliarde de euro. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a susținut declarații in timpul vizitei…

- Premierul Marcel Ciolacu a inceput marti o vizita de lucru de doua zile in Qatar, iar pe agenda intrevederilor se afla dezvoltarea in Romania a unor proiecte de investitii in valoare de 15 miliarde de euro. The post INTALNIRE Premierul Ciolacu aduce din Qatar investiții de 15 miliarde euro first appeared…

- Primul-ministru Marcel Ciolacu se afla in aceste zile intr-o vizita oficiala in Qatar, iar una dintre primele sale acțiuni a fost sa se intalneasca cu romanii stabiliți in aceasta țara din Orient. Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit cu romanii stabiliti in Qatar, carora le-a transmis ca este convins…

- Astazi este Ziua Instituției Prefectului, iar Marcel Ciolacu a transmis un mesaj important. Premierul a scris pe Facebook la ce se așteapta de la prefecții din Romania, mai ales in an electoral. Premierul Marcel Ciolacu a revenit pe Facebook cu un mesaj important, cu prilejul Zilei Institutiei Prefectului.…

- Premierul Marcel Ciolacu a adus in discuție, joi, in cadrul ședinței de guvern, subiectul prețurilor la energie. Prim-ministrul a precizat ca acestea vor fi plafonate pana in primavara anului viitor. ”Vom plafona prețurile la energie pana cel pațin in primavara lui 2025. Vom veni cu un reglaj, astfel…

- Cristian Popescu Piedone a emis prognoza meteo in politica. In ciuda faptului ca ”vine furtuna peste București”, primarul Sectorului 5 se arata hotarat sa o infrunte. Intr-o postare plina de poezie și aluzii la starea actuala a scenei politice, Piedone iși arata determinarea de a candida pentru fotoliul…

- Premierul Marcel Ciolacu și-a depus actele pentru a obține viza pentru Statele Unite, deși nu intenționeaza sa calatoreasca in urmatoarea perioada, ci a facut-o pentru a cobori rata respingerilor sub 3%, condiția pusa de americani pentru ridicarea vizelor. Ciolacu a distribuit pe Facebook o fotografie…