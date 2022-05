Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 19 mai 2022, au intrat in vigoare noile prevederi legale privind protecția animalelor, care stabilesc sancțiuni mai aspre pentru cei care comit orice act de cruzime sau violenta asupra acestora. La data de 16 mai 2022, in Monitorul Oficial al Romaniei, a fost publicata Legea nr. 138 din 2022, pentru…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus din nou ca nu vor crește impozitele in Romania și ca nu vor fi introduse impozite noi. Declarația vine pe fondul unor discuții referitoare la renunțarea la cota unica și trecerea la impozitul progresiv.