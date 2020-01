Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca o greseala mare facuta de social-democrati a fost lipsa, la nivel central, a unor analize dupa alegeri, el dand asigurari ca acest lucru nu se va mai intampla anul acesta. "In urma multor discutii cu secretarul general, noi am hotarat, sub nicio forma, si nici nu avem mandat pentru asa ceva din partea Comitetului Executiv, nu o sa intervenim in organizatiile judetene. (...) Deciziile apartin organizatiei, rezultatele apartin organizatiei, atat reusitele, cat si nereusitele. A fost o greseala mare, si o recunosc fara nicio retinere, lipsa,…