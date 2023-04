Stiri pe aceeasi tema

- De cateva zile se bat cu vorba și cu ciomagul, cele mai importante instituții ale statului. Președintele insuși a venit val vartej din Țara Sfanta, nu inalțandu-se la cer ca Iisus, ci coborand de pe scara avionului direct in ședința CSAT. Postura de valvartejist a ardeleanului nu se prea muleaza pe…

- Președintele UMPMV, gl. (r) Gabriel Oprea, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Jandarmeriei Romane.“La 3 aprilie sarbatorim jandarmii romani. UMPMV le ureaza astazi “La mulți ani!” tuturor jandarmilor și le transmitem respectul nostru deosebit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a calificat, luni, drept ”inflationiste” politicile actualului Guvern, sustinand ca acestuia ii convin scumpirile pentru ca ridica incasarile la buget. In opinia sa, liderii PSD si PNL nu doresc sa aplice solutiile corecte. „Criza scumpirilor continua. INS comunica astazi…

- Doar Kelemen Hunor, condoleante lui Sora. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca Mihai Sora a reprezentat spiritul european de toleranta si umanism atunci cand unul dintre profesorii sai de la Universitate s-a orientat catre fascism, dar si cand sefii sai au promovat stalinismul extremist in…

- "Am discutat astazi cu președintele Ilham Aliyev despre trei proiecte energetice majore. Primul a vizat contractul de achiziție a 1 miliard de metri cubi de gaze, contract ce se va derula din aprilie, timp de un an de zile. Am propus ca, prin acest contract, sa ajutam și Republica Moldova, iar președintele…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a afirmat, miercuri, ca este "putin important" de cine este condus un minister, daca persoana respectiva performeaza si isi realizeaza obiectivele din programul de guvernare, mentionand ca mai sunt "luni bune" pana la rotativa, perioada in care…

- Presedintele PSD Bihor, deputatul Ioan Mang, anunta schimbarea sa din functie, decizia fiind luata in sedinta Consiliului Politic National al Partidului Social Democrat desfasurata luni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut luni o discutie la telefon cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, liderul de facto al acestei tari, printre subiectele abordate numarandu-se cooperarea in cadrul grupului OPEC+ al statelor producatoare de petrol in vederea mentinerii…