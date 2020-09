Ciolacu: În acest moment, este un dezastru ce se întâmplă în agricultură Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, in prezent, este "un dezastru" ceea ce se intampla in agricultura, productia de anul acesta fiind "la jumatate" la toate produsele cu care Romania se clasa in fruntea Europei in ultimii trei ani, iar cei mai multi dintre fermieri nu au bani sa reinfiinteze culturile pentru urmatorul ciclu agricol. "Din pacate, in acest moment, este un dezastru ce se intampla in agricultura. Productia de anul acesta este la jumatate, la toate produsele cu care ne clasam in fruntea Europei in ultimii trei ani. Iar cei mai multi dintre fermieri nu au bani sa reinfiinteze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

