- Presedintele interimar al PSD Marcel CIolacu l-a atacat luni pe premierul Ludovic Orban, despre care spune ca are „tupeul sa dea romanilor sfaturi biblice”, referindu-se la indemnarile premierului catre cetateni de a purta masca. „Sfintii petrecerilor Rares si Costel au incalcat fara rusine toate regulile”,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat, la anunțul premierului Ludovic Orban cu privire la redeschiderea bisericilor: „Le-a dat Dumnezeu mintea de pe urma! Dupa atatea luni, romanii vor avea din nou dreptul sa-și exprime liber credința”, a spus liderul social-democrat. „Le-a dat…

- Marcel Ciolacu,presedintele interimar al PSD, a transmis un msaj ironic la adresa liberalilor, dupa ce Ludovic Orban a anuntat in sedinta de Guvern ca se vor relua slujbele in interiorul lacaselor de cult.“Le-a dat Dumnezeu mintea de pe urma! Dupaatatea luni, romanii vor avea din nou dreptul sa-și exprime…

- Premierul Ludovic Orban incalca din nou regulile impuse chiar de guvernul pe care il conduce. Acum mai bine de o saptamana, in spațiul public aparea imagini cu premierul și membrii cabinetului sau consumand alcool și fumand, la Palatul Victoria. Astazi, Orban a fost prezent in Piața Universitații,…

- "Sub forma de gluma, am vrut sa transmit ca am o suferinta la nas si... o sa lamurim lucrurile. Am o deviatie de sept depistata in urma unui control medical efectuat cu ocazia lesinului. Am facut si acest control medical", a afirmat marti Ciolacu, intrebat, inainte de sedinta Biroului Permanent National…

- Politia din Bulgaria a verificat aproape 63.000 de declaratii ale persoanelor care au intrat sau au iesit din principalele orase in perioada in care calatoriile neesentiale au fost interzise, intre 21 martie - 6 mai, a anuntat joi Ministerul de Interne de la Sofia, citat de BTA.Politistii…

- A fost surprinsa in flagrant! A fost pe loc imortalizata intr-o fotografie, pentru a ramane marturie in fața generațiilor viitoare: Ea este cea care a incalcat cu nonșalanța ordonanțele militare. Pentru a participa, pe furiș, la Sfanta Liturghie… O imagine tulburatoare, pentru cei care au ochi (inima?)…

- In plina pandemie de coronavirus si in ciuda tuturor regulilor instituite pe durata starii de urgenta, presedintele Consiliului Judetean Bihor, Pasztor Sandor, s-a dus la pescuit la un lac de langa Oradea.Pasztor Sandor, care este și vicepreședinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența,…