Ciolacu îl atacă pe Nicuşor Dan, după concedierea şoferilor STB: ”E răzbunare” Liderul PSD Marcel Ciolacu a solicitat, joi, autoritatilor responsabile implicarea urgenta in rezolvarea situatiei create de o administratie incompetenta, dar revansarda, el acuzandu-l pe primarul Capitalei ca, in loc sa se concentreze pe rezolvarea solicitarilor perfect legitime ale angajatilor STB, directorii lui au ”rezolvat” problema dand afara peste 220 din oamenii care au avut curajul sa arate public cat de mare este dezastrul din cadrul societatii de transport bucurestene . Razbunarea nu rezolva siguranta transportului zilnic a sute de mii de oameni, spune liderul PSD. Doua mii de angajați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

