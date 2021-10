Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a evitat miercuri sa spuna daca social-democratii vor face o propunere pentru functia de prim-ministru, dupa ce Cabinetul Ciolos nu a primit votul de investitura in Parlament. Prezent la Romexpo pentru a se vaccina anti-COVID cu a treia doza, Ciolacu a fost…

- Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, s-a dezlanțuit și a cerut demisia din funcție a succesorului sau, Florin Cițu, dupa ce Cabinetul Ciolos nu a primit votul in Parlament. „Pana PNL nu se elibereaza de tutela lui Iohannis, de poftele de la Cotroceni si nu alege ce vor cetatenii, PNL e sortit esecului”,…

- In contextul in care social- democrații și reprezentanții AUR susțin ca ar trebui demarate proceduri de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, UDMR a anunțat public faptul ca nu sprijina un astfel de demers. „Eu nu sustin nicio suspendare. Au fost doua suspendari post-decembriste – la una am participat…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu critica propunerea de premier facuta de președintele Klaus Iohannis, luni seara, dupa consultarile de la Cotroceni facute cu partidele parlamentare. Liderul social-democraților afirma ca adevaratul program al oricarui premier pus de Iohannis inseamna „saracie, frig si…

- Ieșit de la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu susține ca social- democrații nu vor susține un guvern minoritar și ca, in opinia sa, singura varianta ține de alegeri anticipate. „Am fost astazi la Cotroceni si i-am transmis presedintelui ca fara o majoritate transparenta in…

- „Mergem din respect pentru instituția prezidențiala, nu din respect pentru cei care au facut aceasta criza. Nu sunt frustrați ca sunt de la PSD cei care vin cu mine, ci sunt oameni din administrația locala, care se confrunta cu probleme. Vor fi mari probleme cu școlile și cu spitalele pe care le au…

- USR PLUS a luat act cu „neplacuta surprindere” de faptul ca președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca va convoca la Cotroceni partidele politice pentru consultari de abia saptamana viitoare , in condițiile in care Romania este in criza, dupa ce guvernul Florin Cițu a fost demis, in urma unei…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara ca suspendarea președintelui Klaus Iohannis nu este o urgența, dar daca USR PLUS va susține aceasta decizie, cat și organizarea de alegeri anticipate, atunci va merge personal la sediul USR-PLUS pentru a semna un protocol, potrivit news.ro.…