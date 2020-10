Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, joi seara, ca Eugen Nicolicea nu mai are sustinerea organizatiei locale din care face parte pentru o noua candidatura la alegerile parlamentare. "Ce stiu cu certitudine in acest moment, in organizatia din care face parte domnul Nicolicea nu mai este sustinut", a declarat Ciolacu la Antena 3. Intrebat daca se vor mai afla pe listele parlamentare Serban Nicolae si Florin Iordache, Ciolacu a precizat: "Eu am spus ca nu o sa fie pe listele partidului parlamentari cu probleme penale si o sa ma tin de cuvant de acest lucru, pentru ca asa cred eu ca este firesc.…