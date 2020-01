Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Buzau, ca a urmarit declaratia presedintelui Klaus Iohannis privind faptul ca isi doreste alegeri anticipate si a adaugat ca intelege dorinta acestuia "ca sa poata sa schimbe acest guvern dezastruos".

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, considera ca organizarea unor alegeri parlamentare anticipate reprezinta "o tema falsa". "Anticipate sunt atunci cand exista o criza (...). Avem un guvern, avem un presedinte ales, avem un Parlament, anul viitor urmeaza alegeri. Deci, care…

- Eurodeputatul Dacian Ciolos, presedintele PLUS, in felicita pe Klaus Iohannis pentru victoria obtinuta in alegeri si solicita discutii intre Alianta USR-PLUS si PNL pentru organizarea de alegeri anticipate si chiar de stabilirea unor aliante locale cu scopul de a inlatura primarii PSD.CITEȘTE…

- Liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu a postat, luni dimineața, un mesaj pe Facebook in care mulțumește romanilor care au ieșit la vot. Președintele Camerei Deputaților face o scurta analiza a rezultatelor obținute de partidul pe care il reprezinta, pe care le considera dezastruoas. „Felicitari tuturor…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Acest lucru se poate face odata cu schimbarea Constitutiei si, sigur, cand ajungem la schimbarea Constitutiei, voi relua aceasta tema", a raspuns Iohannis la o intrebare pusa de jurnalisti despre faptul ca in campania din 2014 a spus ca primul lucru pe care il va face…

- PSD nu voteaza, sub nicio forma, un guvern al actualei puteri, a declarat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, dupa ce presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Ludovic Orban: "In cel mai s...

- PSD ar trebui sa nu voteze investirea unui nou Guvern, aceasta decizie fiind luata in ultimul Comitet Executiv National al partidului, a declarat, luni, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. "O...

- Dan Barna a declarat, la finalul discuțiilor cu Klaus Iohannis, ca a vorbit cu șeful statului despre necesitatea unui nou Guvern care sa aiba ca obiectiv principal organizarea alegerilor anticipate in luna februarie sau martie a anului viitor.