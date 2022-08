Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, marti, despre pregatirea unui nou pachet de masuri pentru sprijinirea populatiei, ca este obligatoriu, dupa ce va fi analizata puterea de cumparare, in urma datelor INS. Despre compensarea cu 50 de bani a pretului la combustibil, liderul PSD a spus ca acest…

- ”Vom veni cu varianta intr-o perioada scurta de timp. E o discutie – daca doriti, nu am nicio problema – e de ore. Suntem intr-o situatie creata de fostul Guvern de dreapta unde trebuie sa gasim solutiile cele mai bune. Speram sa avem capacitatea de a veni. Exista si zona de reglementare, poate o semi-reglementare.…

- Marcel Ciolacu a declarat, intrebat daca isi doreste sa fie premier din primavara anului viitor, ca acest lucru nu este pe dorinte si daca vor considera colegii sai ca e cea mai potrivita persoana pentru aceasta functie, atunci va fi prim-ministru. Liderul PSD a adaugat, chestionat daca partidul va…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a vorbit marți despre compensarea prețului la combustibil, reiterand ca Romania este a doua țara din UE cu cel mai mic preț la carburanți. El a anunțat ca miercuri va avea o noua discuție cu premierul Nicolae Ciuca pe aceasta tema. „Vom vedea cum funcționeaza compensarea…

- Mecanism de compensare a prețului la pompa al carburanților Foto: Sergiu Podina RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Coaliția guvernamentala a ajuns la un consens privind un mecanism de compensare a prețului la pompa al carburanților. Acesta urmeaza sa fie anunțat dupa ședința de guvern de astazi…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, la Parlament, ca din punctul sau de vedere, in acest moment Consiliul Concurentei nu si-a facut treaba, referitor la cresterile de preturi din ultima perioada, in special la carburanti. El a dat de inteles ca ar putea exista o decizie in privinta Consiliului…

- ”Vom vedea si veti vedea in perioada urmatoare ce decizie vom lua. Trebuie sa respectam autonomia. Eu v-am spus ca, din punctul meu de vedere, in acest moment Consiliul Concurentei nu si-a facut treaba. Nu putem veni, dupa ani de zile in care nici Guvernul, si aici a fost o hotarare corecta de a nu…