Ciolacu, despre salariile aleșilor locali: Le susțin. Sunt doar 3.100 de persoane Șeful PSD, Marcel Ciolacu a declarat intr-un interviu pentru Antena 3 ca susține majorarea salariilor aleșilor locali, explicand ca, in opinia sa, mersul este unul corect. Șeful PSD a explicat pentru Antena 3 ca aleșii locali au ramas incadrați in grila de salarizare din 20117-2018, susținand ca majorarea veniturilor adoptata marți de parlamentari „este un lucru corect”. „Am vazut si eu stirile. E complicat sa explici celor de acasa care se uita la noi, tehnica legislativa. Sunt de acord cu majorarea salariilor la primari, pentru ca e o diferenta intre legea 153 si grila demnitarilor. Au ramas… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

