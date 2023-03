Stiri pe aceeasi tema

- „Nu. Eu stiu foarte bine ce am spus. Statul roman si reglementatorul sa fie pregatit, in cazul in care se mai intampla asa ceva. Noi vorbim despre niste Autoritati de reglementare cu adevarat subordonate Parlamentului. Exista o procedura, dar exista si niste legi in Romania. Eu inteleg demersurile populiste…

- O noua insolvența pe piața asigurarilor din Romania. Autoritatea de Supraveghere Financiara a decis, joi seara, sa ridice autorizația de funcționare a Euroins, potrivit unor surse citate de Libertatea. 2,5 milioane de romani sunt asigurați la compania Euroins „care are 400 de milioane de euro lipsa…

- Fostul premier Florin Citu afirma joi ca plafonarea preturilor pentru politele de asigurare este cea mai proasta solutie dintre toate solutiile posibile! Mai bine inchidem tot si ne cumparam asigurari din Bulgaria, spune senatorul PNL, el atragand atentia ca Romania va avea inca un dosar de infringement…

- ”Plafonarea preturilor pentru politele de asigurare este CEA MAI PROASTA solutie dintre toate solutiile posibile! Mai bine inchidem tot si ne cumparam asigurari din Bulgaria. Mai mult, Romania va avea inca un dosar de infringement de la CE si vom ajunge la 111 dosare”, spune senatorul. ”Voi vota impotriva…

- Guvernul ar putea lua in calcul plafonarea prețurilor la asigurarile RCA , daca va fi nevoie, a declarat premierul Nicolae Ciuca . El a precizat ca plafonarea se poate face doar pentru o perioada determinata de timp, pentru „cateva luni”. Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca se așteapta un raport al…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca a avut discutii cu presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), institutie subordonata Parlamentului, care i-a transmis ca ASF va veni cu evaluarea finala si propunerile privind situatia politelor de asigurare RCA in Parlament. Seful Guvernului a adaugat…

- Primul ministru a discutat cu șeful Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Nicu Marcu, despre situația Euroins, liderul pieței de asigurari auto obligatorii. Nicolae Ciuca a menționat posibilitatea intrarii in insolvența, intr-o declarație facuta astazi, inainte de inceputul ședinței de Guvern,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ia in calcul plafonarea preturilor la RCA pentru o perioada determinata. „Confirm cu privire la majorarea tarifelor de referința pentru RCA, fac o precizare, la categoriile la care se incadreaza peste 90% din automobilele asigurate RCA s-a inregistrat o creștere…