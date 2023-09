„Nu mi-am asumat inca legea. Intotdeauna intervin schimbari. Inca eu nu mi-am asumat legea. Luni de dimineata la ora 9.00 voi avea din nou intalnire cu ministrul Finantelor pe tot calculul de lege”, a explicat Marcel Ciolacu, vineri la Buzau, cu referire la proiectul de lege privind noile masuri fiscale care a fost in prima lectura in sedinta Executivului de miercuri si pe care premierul isi va asuma raspunderea in Parlament. Chestiona daca intra si nuntile si botezurile sub incidenta masurii impozitarii cu 70% din veniturile nedeclarate, Ciolacu a raspuns: „Nu sunt din venituri nedeclarate.…