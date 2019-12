"Cred ca deja ne-am obisnuit cu aceasta atitudine fata de Partidul Social Democrat a presedintelui Romaniei. Sper din tot sufletul sa fie atitudinea presedintelui din primul mandat. Astept cu nerabdare atitudinea presedintelui in cel de al doilea mandat incepand cu 22 decembrie. E posibil si domnia sa sa fi ramas tot in in jocul politic si de campanie electorala. Va spun foarte clar ca presedinte Klaus Iohannis este presedintele ales, este si presedintele meu, este presedintele tuturor romanilor", a spus Ciolacu, la TVR, conform Agerpres.



El a subliniat ca PSD este singurul partid…